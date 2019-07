Kostenfreie Physiotherapeuten-Ausbildung in Rheine

Rheine Die theoretische und fachpraktische Ausbildung findet mit allen Auszubildenden in der Akademie für Gesundheitsberufe in Rheine statt, die praktische Ausbildung am Patienten in den Kooperationshäusern, im Wesentlichen in den Einrichtungen der Stiftung Mathias-Spital Rheine. Die Ausbildung zum Physiotherapeuten dauert drei Jahre und umfasst 2900 Stunden theoretischen und fachpraktischen Unterricht sowie 1600 Stunden praktische Ausbildung am Patienten.

Wie es in der Ausbildungsbeschreibung der Stiftung heißt, unterteilt sich dreijährige Lehrzeit in vier Schulblöcke und drei Praktikumsblöcke, wobei der erste Schulblock neun Monate und die Praktika jeweils 14 Wochen umfassen.

Zugangsvoraussetzungen für die Teilnahme an der physiotherapeutischen Ausbildung sind eine mindestens zehnjährige Schulausbildung oder ein Hauptschulabschluss mit abgeschlossener Berufsausbildung.

Weitere Infos zu Ausbildung und Bewerbung gibt es online auf www.afg.mathias-stiftung.de.