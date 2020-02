Empfehlung - Konzert mit Captain Disko im Gronauer Musikclub „Turbine“

Gronau Captain Disko – das sind Daniel (Voc), Seko (Git), Hendrik (Bass) und Lat (Drums). Mit Ironie, Wortwitz und einer Prise Melancholie zelebriert sich die Truppe aus dem Ruhrpott direkt in die Tanzbeine ihrer Zuhörer – am 5. März, 20 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr) auch im Musikclub „Turbine“ des Rock ,n‘ Popmuseums Gronau. Tickets gibt es an der Abendkasse zum Peis von 7 Euro. Zwischen dem Anmachsprüche-Feuerwerk „Tänzer“ und der Hommage an einohrige Malerkollegen finden auch Tracks über sneakertragende Hipster in der Midlife-Crisis oder schöne Erinnerungen an die „Omma“ ihren Platz im Repertoire.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/konzert-mit-captain-disko-im-gronauer-musikclub-turbine-345542.html