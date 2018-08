Empfehlung - Kommt der Biermix „Tango“ aus Rheine?

Rheine. Zurückgeblättert: Ein x-beliebiger Biergarten in den 1960er- oder 1970er-Jahren hier in der Region: Opa und Papa trinken Bier, Frauen und Kinder „Tango Gold“, die rote Limonaden-Brause aus dem Hause Menke an der Hemelter Straße in Rheine. „Unser kleiner Betrieb hat seit 1904 Sprudel abgefüllt und in Rheine und der Region vertrieben. In den 50er-Jahren haben mein Großvater und mein Vater dann eine orangen- und zitronenhaltige Limonade mit roten, natürlichen Aromastoffen kreiert und als ‚Tango Gold‘ vermarktet“, erzählt Klaus Menke.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/kommt-der-biermix-tango-aus-rheine-245238.html