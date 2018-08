Empfehlung - Kleine Lindenberg-Statue wieder da

Gronau Udo ist wieder da: In einem Gebüsch in Gronau hat sich am Mittwoch eine Udo-Lindenberg-Statue gefunden. Dabei dürfte es sich um das Exemplar handeln, das bis zum Diebstahl im Juli noch als kleiner Ersatz für eine größere, aber reparaturbedürftige Statue auf einem Kreisverkehr in der Heimatstadt des Sängers gestanden hatte. Wo er sich in der Zwischenzeit „aufgehalten“ hat, ist allerdings noch nicht bekannt. Wer etwas darüber weiß, kann sich gerne beim Kriminalkommissariat in Gronau unter Telefon 02562 9260 melden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/kleine-lindenberg-statue-wieder-da-248336.html