Kilometerlange Staus nach Lastwagenunfall auf der A30

Ibbenbüren Gegen 12 Uhr am Samstagmittag war es auf der A30 nahe der Anschlussstelle Ibbenbüren-West zu dem Alleinunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Männer in dem Kühlkoffer-Sattelzug unterwegs, als einer der beiden Männer am Steuer des tonnenschweren Fahrzeugs aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle darüber verlor und zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Offenbar durch eine Gegenlenkreaktion kippte der Sattelzug schließlich quer über die Mitteilleitplanke und blockierte nach dem Unfall beide Richtungsspuren der Autobahn.