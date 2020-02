Empfehlung - John Winston Berta: Musikalisches Multitalent in Wettringen

Wettringen Er ist jung, ideenreich und mit musikalischen Talenten gesegnet: Der Sänger, Gitarrist und Schlagzeuger John Winston Berta (22) aus Hannover gastiert mit seiner Band am 20. März um 20 Uhr in Wettringer Heimathaus. „Musik ist der rote Faden, der sich durch mein Leben zieht“, sagt John Winston Berta. Der Satz klingt wie die Rückschau auf ein langes Leben. Aber Berta ist erst 22 Jahre alt. Mit elf Jahren stand das Multitalent zum ersten Mal auf der Maschseefest-Bühne am Nordufer. Viele Spontan-Auftritte hat er dort und anderswo absolviert. Der Multiinstrumentalist, Sänger und Songwriter gibt inzwischen europaweit Konzerte in Clubs. John Winston Bertas Leidenschaft sind Songs von Bob Dylan und Pink Floyd. Er hat in seiner Wohnung eine gut sortierte Plattensammlung. Bertas englischer Vater hatte als DJ gearbeitet, als er 1977 nach Hannover kam. Seinen Namen haben die Eltern vorausschauend nach der Beatles-Legende John (Winston) Lennon (+40) gewählt. „Der perfekte Künstlername, oder?“, sagt Berta mit schüchternem Lachen. Der 22-Jährige mit wuscheligem Lockenkopf, der sich im Internet auch kurz „#JoWiBe“ nennt – und eine gewaltige Stimme hat. „Ich habe immer in seinen Kassetten und CDs von The Who, Robert Palmer und Led Zeppelin gestöbert“, erinnert er sich. „Zum Einschlafen haben meine Eltern mir The Corrs vorgespielt. Ich hatte immer Lust auf Power und Rock.“ Schon als Kleinkind klimperte er auf der Gitarre seiner Mutter, als Grundschüler spielte er in einer Band und seit seinem 16. Lebensjahr ist er Mitglied des Jugend-Jazzorchesters Niedersachsen. Berta bietet handgemachte Musik gefüllt mit Soul, Jazz, Folk, Rock, Punk und Pop aus den guten alten Zeiten und den Beats von heute. Wer sich John Winston Berta schon einmal vorab anhören möchte, der wird auf Youtube schnell fündig und wird sofort von John Winston Berta begeistert sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/john-winston-berta-musikalisches-multitalent-in-wettringen-345629.html