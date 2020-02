Empfehlung - Internationale Durchsuchungen wegen falscher Polizisten

Rheine Schlag gegen falsche Polizisten: Ermittler haben am Mittwochmorgen im Rahmen einer internationalen Razzia auch ein Gebäude in Rheine durchsucht und zwei Männer festgenommen. Sie sollen Mitglieder einer Betrügerbande sein und hier „eine gewichtige Rolle“ gespielt haben, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage der Münsterländischen Volkszeitung. Außerdem fanden die Ermittler in Rheine eine kleine Indoor-Plantage, die für den Drogenanbau genutzt wurde. „Ein Zufallsfund“, wie der Polizeisprecher betonte. Außerdem beschlagnahmten die Ermittler in Rheine einen BMW.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/internationale-durchsuchungen-wegen-falscher-polizisten-343844.html