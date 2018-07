Empfehlung - Im Dorf Münsterland dreht sich am 22. Juli alles um den Hund

Legden Nach den Erfolgen der beiden letzten Jahre zeigt die Hundemesse am 22. Juli im Dorf Münsterland in Legden wieder ein pfotenreiches Rahmenprogramm. In der Veranstaltungshalle Audimaxx präsentieren über 50 Aussteller von 11 bis 18 Uhr ihre Produkte und Dienstleistungen rund um den Hund. „Anfassen, Staunen und Mitmachen – für Familien und Hundefreunde gibt es jede Menge zu entdecken“, werben die Veranstalter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/im-dorf-muensterland-dreht-sich-am-22-juli-alles-um-den-hund-243211.html