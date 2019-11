Empfehlung - IG-Metall dankt Mitgliedern für ihre langjährige Treue

Rheine Heinz Pfeffer, Geschäftsführer der IGM Rheine, ließ kurz die Geschichte der Gewerkschaft Revue passieren. „Ohne euch gäbe es die Erfolge nicht“, richtete er sich dann an die Geehrten. „Unser Kernprodukt sind die Tarifverträge. Das ist die Basis für gute Arbeit“, sagte er weiter. Die Forderungen durchzusetzen, das gelinge nur, wenn man in der Lage sei, Druck auszuüben, erklärte Pfeffer. „Nur wenn ihr bleibt, kann die IG Metall stark bleiben“. Die IG Metall hat sich seit ihrer Gründung 1949 zu einer der größten Gewerkschaften in Deutschland entwickelt. Rund 2,3 Millionen Menschen sind Mitglied in der IG Metall.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/ig-metall-dankt-mitgliedern-fuer-ihre-langjaehrige-treue-328817.html