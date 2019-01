Empfehlung - Ibbenbürenerin ist erste geprüfte Berufstaucherin

Ibbenbüren/Münster Ihre Prüfung legte Conny Revermann in diesem Jahr vor der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen ab. 200 Tauchgänge und 320 Theoriestunden musste die Ibbenbürenerin für die Prüfungszulassung nachweisen. In der zweijährigen Ausbildung im Tauchlehrbetrieb in Hörstel lernte sie, in Wassertiefen von bis zu 50 Meter zu schweißen, Holz zu montieren, Verschleißteile zu wechseln – und in kritischen Situation besonnen zu reagieren. Die Ausbilder drehten schon mal kurz die Luft ab, um die Reaktion darauf zu testen, berichtet Revermann, die im Hauptberuf in der Verwaltung des Kompetenzzentrums für das Tauchwesen in Hörstel arbeitet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/ibbenbuerenerin-ist-erste-gepruefte-berufstaucherin-274451.html