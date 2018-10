Empfehlung - Heiße Pediküre für Udo Lindenberg-Statue

Gronau Ob das nicht an den Füßen kitzelt? Selbst wenn: Udo lässt sich nichts anmerken. Dabei hat Jörg Glasen für die Pediküre durchaus robuste Instrumente im Einsatz: Mit Drahtbürste und Flex rückt er in diesen Tagen der (großen) Udo-Statue in einer Halle des Bauhofes aufs Metall. Glasen ist an diesem Tag der Udo-Doktor. Der technische Betriebswirt für Verfahrens- und Lasertechnik ist Spezialist der GSI – Gesellschaft für Schweißtechnik International GmbH – in Duisburg.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/heisse-pedikuere-fuer-udo-lindenberg-statue-258621.html