Heek: 31-Jähriger soll seine Ehefrau getötet haben

Heek Seit dem Abend des 8. August wird eine 23-jährige Frau aus Heek vermisst. Der 31-jährige Ehemann ist dringend verdächtig, seine Ehefrau nach einem Streit getötet zu haben. Anschließend brachte er die drei Kinder bei einer Bekannten unter. Am 11. August wurde die 23-Jährige dann von der Bekannten als vermisst gemeldet. Die genauen Umstände der vorgeworfenen Tat seien derzeit nicht bekannt, heißt es in einer Polizeimeldung.

Bei den Ermittlungen im Umfeld der Familie sei nun der Ehemann ins Visier der Kriminalbeamten geraten. Deshalb erließ ein Richter am Sonntagabend, 23. September, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 31-jährigen Ehemann der dreifachen Mutter. „Auf Grund der Gesamtumstände müssen wir derzeit leider davon ausgehen, dass die 23-Jährige nicht mehr lebt“, erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. „Daher ist seit dem Wochenende eine Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Joachim Poll im Einsatz.“

31-Jähriger bestreitet Vorwurf

Der 31-jährige russische Staatsbürger bestreitet die Tatvorwürfe. „Neben der Aufklärung des Tatvorwurfs ist ein Hauptziel der Mordkommission, die immer noch vermisste Frau zu finden“, erklärte Poll.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0251 2750 zu melden. Insbesondere sei für die Beamten der Mordkommission der Bereich rund um die Bushaltestelle „Donnerberg“ an der Bundesstraße 70 (Bahnhofstraße) von Bedeutung. Unter den Zeugen könnten auch Fahrgäste sein, die dort am 9. August gegen 9.40 Uhr in den Bus der Linie S70 in Richtung Münster eingestiegen sind und einen Koffer dabei hatten.