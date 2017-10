Hanfplantage im Keller

gn. Schöppingen. Die Polizei hat in Schöppingen eine große Cannabisplantage im Keller eines Hauses entdeckt. Nach einem anonymen Hinweis durchsuchten Beamte das Einfamilienhaus am Freitagnachmittag. Der unbekannte Tippgeber hatte in einer Online-Anzeige darauf hingewiesen, dass in dem Haus „im großen Stil“ Drogenanbau betrieben würde. Als die Beamten dem Hinweis nachgingen, bestätigten sich die Angaben. Mit Beschluss der Staatsanwaltschaft wurde das Haus durchsucht. Der Betreiber der Plantage öffnete den Beamten selbst die Tür. Rund 1.500 Cannabispflanzen wurden im Keller sowie in weiteren Räumen des ersten Obergeschosses in einer professionell angelegten Plantage gezüchtet. Die Beamten stellten die Pflanzen sowie umfangreiches technisches Equipment sicher. Gegen den polizeilich bislang nicht in Erscheinung getretenen 41-jährigen Schöppinger wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Der Mann macht zur Sache bislang keine Angaben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

