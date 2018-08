Empfehlung - Großbrand in Juteweberei in Steinfurt

Steinfurt An der Goldstraße in Steinfurt ist in den frühen Morgenstunden ein Teil einer Juteweberei in Brand geraten. Der betroffene Brandabschnitt brannte in voller Ausdehnung, ein Teil es Hallendaches stürzte ein, ein Mitarbeiter wurde bei Löschversuchen verletzt. Die Feuerwehr wird voraussichtlich noch bis zum Mittag im Einsatz sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/grossbrand-in-juteweberei-in-steinfurt-248175.html