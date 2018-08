Empfehlung - Gronauer Senioren lassen Trickbetrüger abblitzen

Gronau Zu Recht misstrauisch begegnete ein 63-jähriger Gronauer einem Anrufer, der sich am Telefon ihm gegenüber als Polizist ausgab. Der unbekannte Täter rief bei der Mutter des 63-Jährigen an, um die Lebensumstände im Haus zu erfragen. Er gab sich als „Thomas Müller von der Polizei Gronau“ aus und stellte Fragen zu den Bewohnern des Hauses. Der 63-Jährige reagierte in diesem Fall genau richtig: Er gab keine vertraulichen Daten bekannt und beendete das Gespräch schnell.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/gronauer-senioren-lassen-trickbetrueger-abblitzen-247503.html