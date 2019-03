Empfehlung - Gronau, Ochtrup und Bad Bentheim vertiefen Zusammenarbeit

Gronau Alle drei sind seit Jahren als Bürgermeisterin beziehungsweise Bürgermeister an der niedersächsisch-westfälischen Grenze aktiv. Gesprächsthema war unter anderem der Stand des Klageverfahrens gegen die Erweiterung des DOC in Ochtrup, an dem sich Gronau beteiligt. Bad Bentheim hatte eine vorbereitende Untersuchung der angrenzenden Städte mitfinanziert, sich an der darauf basierenden Klage jedoch nicht beteiligt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/gronau-ochtrup-und-bad-bentheim-vertiefen-zusammenarbeit-283627.html