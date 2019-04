Glänzende Kisten und schnelle Räder

In die Welt röhrender Motoren und funkelnder Karosserien können Besucher am Mittwoch, 1. Mai, eintauchen. Ab 10 Uhr veranstaltet der Oldtimerclub Riesenbeck auf dem Lammers Hof, Im Vogelsang 75 in Riesenbeck das fünfte Oldtimertreffen.