Fünf Festnahmen nach Geldboten-Coup bei K+K

Gronau Im spektakulären Coup mit den falschen Geldboten in Gronau hat die Polizei einen ersten Erfolg erzielt. Fünf Tatverdächtige sind in der vergangenen Woche festgenommen worden. Das teilte Kommissar Guido Sprave von der Kreispolizei Borken in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ... ungelöst“ mit. Sie seien 25 bis 44 Jahre alt. Sie gehörten zu einer Gruppe, die für die Tat in Frage kommen. Es gebe weitere Täter, die nicht identifiziert sind.

Darunter ist einer der angeblichen Geldboten, von dem ein Phantombild veröffentlicht wurde. Der Mann war als Beifahrer in dem gefälschten Geldtransporter. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, dunkle Haare, gepflegter, schwarzer Vollbart, dunkler Teint, Brillenträger. Er sprach wie sein Komplize Hochdeutsch. Die Polizei vermutet, dass es weitere Komplizen geben könnte. Am 19. Dezember 2017 hatten zwei als Wachmänner verkleidete Täter eine Geldkiste in der Hauptverwaltung von K+K an der Ochtruper Straße abgeholt. Ihr Fahrzeug war eine perfekte Kopie des echten Geldtransporters. Die Täter erbeuteten über eine Million Euro. Die Täuschung fiel erst auf, als die falschen Boten wieder weg waren.

Zeugenaufruf

Wer Hinweise machen kann, wird gebeten, sich bei der Kripo in Borken (Telefon 02861 9004444) zu melden. Bis Donnerstagmorgen hat es laut Pressestelle der Polizei aufgrund der Fernsehsendung 20 Anrufe zu dem Fall gegeben, deren Inhalt jetzt geprüft werde.