Frau liegt tot in Brunnenschacht in Neuenkirchen

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Brunnenschacht in Neuenkirchen bei Rheine hat die Polizei einen 54-jährigen Mann festgenommen. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft in Münster am Donnerstagmorgen mitteilte, handelt sich um den Sohn der Toten.