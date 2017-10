Frau aus Gronau wird vermisst

gn Gronau. Die Polizei Borken sucht die 51-jährige Jitka Streubelova. Sie wurde am Montag, 23. Oktober, als vermisst gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen werden derzeit durch die Kripo Borken geführt.

Die sonst als zuverlässig bekannte Tschechin war am Montag nicht an ihrer Arbeitsstelle erschienen. Abgemeldet hatte sie sich nicht. Auch an ihrer Wohnung an der Schiefestraße in Gronau konnte sie nicht angetroffen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde sie letztmalig in der Nacht von Samstag auf Sonntag an ihrer Wohnanschrift gesehen.

Die Vermisste ist etwa 177 Zentimeter groß und hat lange, blonde Haare. Sie hat eine kräftige Figur, wird aber nicht als dick beschrieben. Möglicherweise ist sie bekleidet mit einem grün-weißen Kuschelpullover mit Kragen.

Bisherige Ermittlungen führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Wer Angaben machen kann, die zur Ermittlung ihres Aufenthaltsortes führen, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Borken unter der Rufnummer 02861 9000 zu melden.