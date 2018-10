Empfehlung - FMO in Greven überfliegt wichtige Marke

Greven Knapp 400.000 Passagiere hoben allein von Juni bis September vom FMO ab. Dabei war das dritte Quartal um sieben Prozent stärker als im Vorjahr. Eine der wichtigsten Ursachen ist, dass die Germania ihr Angebot nach und nach ausgebaut hat – vor allem in die Türkei. „Die Flüge nach Antalya haben um 24 Prozent zum Vorjahr zugelegt. Sun Express hat sein Angebot verdoppelt und ist zweimal pro Tag und Germania dreimal pro Woche geflogen“, erläutert Heinemann. Die türkische Riviera ist wieder gefragt. Dass das Auswärtige Amt in dieser Woche wieder die Reisehinweise verschärft hat und vor regierungskritischen Meinungsäußerungen in sozialen Medien warnt, hat laut Heinemann noch keine negativen Auswirkungen. Für den Tourismus positiv war, dass die Türkei in diesem Sommer den Ausnahmezustand wieder aufgehoben und das Auswärtige Amt daraufhin die Reisehinweise für das bei Urlaubern aus unserer Region so beliebte Urlaubsland wieder entschärft hatte. „Mittlerweile fliegt jeder fünfte Fluggast vom FMO in die Türkei“, weiß Heinemann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/fmo-in-greven-ueberfliegt-wichtige-marke-262921.html