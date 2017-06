FMO feiert am Wochenende Sommerfest

Greven. Der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) in Greven veranstaltet am kommenden Sonntag, 11. Juni, in der Zeit von 11 Uhr bis 18 Uhr ein großes Sommerfest für die ganze Familie. Ein buntes Bühnenprogramm, präsentiert von Radio RST, sorgt für abwechslungsreiche Unterhaltung. Besonders der Auftritt von Markus Becker, bekannt durch den Song „das rote Pferd“, soll das Publikum begeistern. Außerdem stehen den kleinen Besuchern auf dem Flughafengelände zahlreiche Spielattraktionen, wie ein Hindernisparcours, ein Bungee-Trampolin, ein Paddelbecken, Kinderschminken oder ein Kinder-Quad-Parcours, zur Verfügung.

Flughafenbegeisterte haben die Möglichkeit, an einer kostenlosen Schnupperführung teilzunehmen. Das FMO-Besucherserviceteam bietet Interessierten einen spannenden Blick hinter die Kulissen des Flughafens. Die Bundeswehr wird mit einem Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M vor Ort sein, das im Rahmen der Führungen ebenfalls besichtigt werden kann. Die Führungen starten halbstündlich und dauern etwa 40 Minuten. Anmeldungen können nur vor Ort erfolgen, so lange noch Plätze frei sind.

Auch der FMO-Modellbautag findet in diesem Jahr zeitgleich mit dem Sommerfest bereits zum neunten Mal statt. Es wird im Flughafenterminal eine interessante Ausstellung an Flugzeug-, Eisenbahn-, Schiffs- und Automodellen präsentiert.

Neben dem normalen Flugbetrieb statten auch Oldtimer der Luftfahrt an diesem Tag dem FMO ihren Besuch ab. Sowohl die berühmte dreimotorige Junkers Ju-52 der Deutschen Lufthansa als auch der größte einmotorige Doppeldecker der Welt, die Antonov AN-2 der Air Albatros, bieten Rundflüge über das Münsterland und Osnabrücker Land an.