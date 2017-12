Empfehlung - Flughafen will ab 2020 wieder schwarze Zahlen schreiben

gn Osnabrück/Greven. „Von einer Trendwende zu sprechen, wäre vielleicht zu früh. Aber in diesem Jahr haben wir die negative Entwicklung der Vorjahre zumindest stoppen können.“ Dies erklärte Professor Dr. Rainer Schwarz vor den Mitgliedern der IHK-Vollversammlung. Schwarz ist seit dem 1. Februar 2017 Geschäftsführer der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) GmbH. In diesem Jahr haben sich die Passagierzahlen am FMO deutlich erhöht. „Wir rechnen mit einem Plus von rund 20 Prozent zum Jahresende“, sagte Schwarz, der zuvor für die Flughäfen München, Nürnberg, Düsseldorf, Berlin und Rostock verantwortlich tätig war. Dazu beigetragen hat beispielsweise, dass die Fluggesellschaft Germania in diesem Jahr ein zweites Flugzeug am FMO stationiert hat. Das habe allein für 100.000 zusätzliche Flugsitzplätze gesorgt. Hauptkunde bleibe allerdings weiterhin die Lufthansa, die im laufenden Jahr rund 400.000 Fluggäste befördert haben wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/flughafen-will-ab-2020-wieder-schwarze-zahlen-schreiben-217746.html