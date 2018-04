Empfehlung - Flughafen Münster/Osnabrück erfolgreich in 2018 gestartet

gnGreven. Insgesamt wurden in den ersten drei Monaten des Jahres 140.000 Fluggäste gezählt. Der Januar verzeichnete ein Plus von 13,5 Prozent, der Februar von 15,7 Prozent und der März, in dem in diesem Jahr in der zweiten Monatshälfte die Osterferien fielen, sogar von 28 Prozent. Motor des Wachstums war der touristische Verkehr, der sich mit 45.000 Passagieren in den ersten drei Monaten des Jahres fast verdoppelt hat. Das größte Wachstum wurde durch eine deutliche Aufstockung der Flugkapazitäten nach Mallorca, Hurghada, Antalya und Málaga erzielt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/flughafen-muensterosnabrueck-erfolgreich-in-2018-gestartet-231458.html