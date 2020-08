Flohmarkt in Wettringen fällt aus

Wettringen Der für den 13. September vorgesehene Flohmarkt in Wettringen wird coronabedingt abgesagt. Eigentlich war der Termin als Ersatz für den ausgefallenen Flohmarkt im April geplant, aber jetzt ist auch der Ausweichtermin gestrichen. Die Veranstalter teilen mit, dass bereits erworbene Flohmarktkarten ihre Gültigkeit behalten und beim nächsten Flohmarkt zum Dorffest, am Sonntag, 25. April, eingelöst werden können. Wer seine Flohmarktkarte zurückgeben möchten, kann sich unter Telefon 02557 929676 oder per E-Mail an info@verkehrsverein-wettringen.de an den Verkehrsverein Wettringen wenden und sein Geld zurückerhalten.