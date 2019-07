Empfehlung - Flammen in Wettringer Gärtnerei: Feuerwehr löscht Großbrand

Wettringen Erst wurden die Wehrleute noch zu einer Technischen Hilfeleistung alarmiert, dann wechselte das Alarmstichwort bei der Kreisleitstelle kurzerhand auf „Brand_groß“ um: An der Alten Friedhofstraße ist am späten Donnerstagabend in einer Halle einer Gärtnerei ein größerer Brand ausgebrochen, Flammen und Rauch waren in den ersten Minuten vor und nach der Alarmierung teilweise kilometerweit sichtbar.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/flammen-in-wettringer-gaertnerei-feuerwehr-loescht-grossbrand-308660.html