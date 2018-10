Empfehlung - Fitness-Studio in ehemaliger Kirche in Rheine

Rheine „The Church“ wird der Name des Fitness-Studios lauten, das Anfang Dezember – wenn alle Handwerkerarbeiten planmäßig laufen – eröffnet wird. „Ein Fitness-Studio in einer ehemaligen Kirche, das ist einzigartig in Deutschland“, sagte Michael Malachowizc (34) im Gespräch mit der Münsterländischen Volkszeitung (MV). Er betreibt aktuell das Fitness-Studio „Temple Gym“ an der Salzbergener Straße. Dieses Studio wird er schließen, sobald „The Church“ fertig ist. „Ich freue mich darauf. Der Umbau ist eine echte Herausforderung. Wir installieren dort viele Sachen, die es so noch nicht gab“, kündigte Malachowicz weiter an. So werden in der kalten Jahreszeit zwei Kaminöfen in dem Kirchengebäude für Wärme sorgen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/fitness-studio-in-ehemaliger-kirche-in-rheine-262514.html