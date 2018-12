Empfehlung - Filmprojekt: Endzeit-Drama made in Rheine

Rheine Der letzte Krieg der Menschheit spielt in vielleicht gar nicht mehr so ferner Zukunft. Die 30-jährige Alex hat sich einen Zufluchtsort im Gebirge geschaffen. Ihr früheres Leben ist fast vergessen. Jetzt geht es um das tägliche Überleben. Der Krieg hat viele Opfer gefordert. Fynn hat sich einer kleinen militärischen Einheit angeschlossen. Bei einem Angriff wird er von seinen Kameraden getrennt und muss sich alleine durchschlagen. Aus einem Lautsprecher ertönen Gesänge aus einer Moschee. Die Pilotin Shadia Doré weiß, dass sie bald in ein besetztes Gebiet fliegen soll. Was sie dort erwartet, weiß sie aber nicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/filmprojekt-endzeit-drama-made-in-rheine-272500.html