Feuerwehr Münster löscht Feuer auf dem Send

Münster Schreckmoment auf dem Send, der größten Kirmes im Münsterland: In der Nacht zu Dienstag wurden Mitarbeiter von Schaustellerbetrieben durch Knallgeräusche geweckt. Der Pavillon eines Bewirtschaftungsbetriebes auf dem Schlossplatz stand in Flammen. Wie die Feuerwehr Münster berichtet, entdeckten die aufgeschreckten Send-Arbeiter gegen zwei Uhr ein Feuer in einem Verkaufsstand in unmittelbarer Nähe der eigenen Wohnwagen. Zwei Feuerwehrtrupps löschten den Brand, bevor er auf benachbarte Fahr- und Imbissgeschäfte übergreifen konnte. In der Nähe befanden sich außerdem zwei transportable Trafostationen und weitere Versorgungsanschlüsse. „Eine zunächst gemeldete Lagerung von Propangasflaschen in unmittelbarer Nähe des Brandortes, bestätigte sich glücklicherweise nicht“, heißt es bei den Westfälischen Nachrichten.

Der Thekenbereich des Verkaufsstands wurde samt elektrischer Geräte vollkommen zerstört. Der Sachschaden wird von der Feuerwehr auf circa 10.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache gibt es noch keine Angaben. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Der Send soll wie geplant mittags öffnen, weitere Einschränkungen für Besucher gibt es nicht. Beim letzten Herbstsend wurde ein historisches Kinderkarussell durch Brandstiftung zerstört.