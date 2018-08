Feuer zerstört Wohnhaus-Neubau in Gronau

Beim Brand eines Wohnhauses an der Straße „Brooker Gracht“ in Gronau ist in den späten Abendstunden des Donnerstages ein Neubau vermutlich weitgehend zerstört worden. Die Höhe des Sachschadens beziffert die Polizei mit rund 450.000 Euro.