Familiendrama in Ahaus? Zwei Tote in Wohnung gefunden

Rettungskräfte haben am Sonntagmorgen zwei Leichname in einer Wohnung in Ahaus gefunden. „Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt von einem tragischen Familiendrama aus“, erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt in einer Pressemitteilung.