Erotikpuppe sorgt für Polizeieinsatz am Ems-Seitenkanal

Telgte/Emden Der erste Schrecken wich am Ende einem herzhaften Lachen bei allen Beteiligten: Bei einem Urlaub in Emden entdeckte ein 45-jähriger Mann aus Telgte nach Angaben der zuständigen Polizeidirektion von einer Brücke aus ein treibendes Objekt in einem Ems-Seitenkanal. Augenscheinlich handelte es sich um eine Puppe, ausschließen konnte der Telgter aber aufgrund der Entfernung zum Objekt allerdings auch nicht, dass es sich doch um einen Menschen handeln könnte. Daher informierte er sicherheitshalber die Polizei über seine Entdeckung.

Die Beamten rückten sofort an und suchten den Bereich, das Objekt war aufgrund der Strömung bereits weiter getrieben, großräumig ab. Nach einiger Zeit entdeckten sie eine „täuschend echt aussehende Erotikpuppe“, heißt es im Polizeibericht, die der 45-Jährige von seinem erhöhten Standort von der Brücke aus erspäht hatte. Das aufblasbare Teil wurde daraufhin von den Beamten geborgen.

„Der Besitzer beziehungsweise der Verlierer dieser augenscheinlich hochwertigen Puppe ist zur Zeit nicht bekannt“, heißt es in einer Stellungnahme der Polizei Emden. Die Puppe wurde daraufhin als Fundsache sichergestellt. „Der Eigentümer oder andere Zeugen und Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten“, schreiben die Beamten. Ob sich der wahre Eigentümer aber melden wird, das steht wohl in den Sternen . . .