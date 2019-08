Empfehlung - Eröffnung des Dinkellagers in Gronau verschoben

Gronau Die Eröffnung des Dinkellagers als Gastronomiebetrieb ist auf einen unbekannten Termin verschoben worden. Ursprünglich war die Eröffnung des „Showcase“ der Software-Firma Tobit aus Ahaus für den 24. Oktober vorgesehen. Auf eine diesbezügliche Anfrage der „Westfälischen Nachrichten“ in Gronau hieß es noch am vergangenen Mittwoch aus dem Unternehmen: „Vielen Dank für die Anfrage – das ist natürlich super, dass Sie sich interessieren und da nachhaken! Zur Sache selbst gibt es von unserer Seite noch keine Informationen, die wir publizieren können. Am besten schauen Sie hin und wieder bei Tobias Groten auf Facebook nach...“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/eroeffnung-des-dinkellagers-in-gronau-verschoben-315247.html