Erneuter Feuerwehreinsatz: Zweites Auto brennt in Gronau

An einen Zufall mögen Feuerwehrleute und Polizeibeamte nicht mehr so recht glauben: Erneut hat in der Nacht zum Donnerstag ein Fahrzeug gebrannt. Diesmal in Epe am Riekenhofweg. Der Pkw – Marke Suzuki – geht dabei völlig in Flammen auf.