Ermittler heben Hanfplantage in Greven aus

GrevenWie die Beamten auf diese Plantage mitten in der Stadt aufmerksam geworden sind, war am Dienstag noch nicht klar. Noch mehrere Tagen werden die weiteren Ermittlungen andauern, bis sich die ermittelnde Zollfahndung in Essen dazu äußern wird. Doch Beamte vor Ort ließen verlauten, dass es sich bei der Plantage nur um einen Zufallsfund handeln soll. Offenbar hatte eine vorherige Festnahme die Beamten unerwartet zu dem Haus geführt.