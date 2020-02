Empfehlung - Entwarnung: Kein Corona-Virus am Mathias-Spital in Rheine

Rheine Entwarnung am Mathias-Spital: Eine 50-jährige Chinesin, die am Sonntag mit grippeartigen Symptomen am Flughafen Münster-Osnabrück gelandet war, ist „definitiv nicht vom Corona-Virus“ betroffen. Das teilte das Mathias-Spital in Rheine am Mittag auf Anfrage der MV mit. Die Frau kam nicht aus einer betroffenen Region in China, sondern aus Peking. „Es handelt sich daher nicht um einen offiziellen Verdachtsfall“, sagte Matthias Becker, Kaufmännischer Direktor des Klinikums Rheine. Auch die Kreisverwaltung teilte kurz darauf mit, dass die Passagierin nicht mit dem Virus infiziert sein. Das Kreis-Gesundheitsamt hatte zuvor die Untersuchungsergebnisse eines Labors in Köln erhalten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/entwarnung-kein-corona-virus-am-mathias-spital-in-rheine-342685.html