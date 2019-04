Empfehlung - Entlaufene Rinder in Rheine: Alle wieder da

Rheine Auch das letzte entlaufene Rind, das am Donnerstag von einem Hof in Catenhorn ausgebrochen war, ist wieder aufgetaucht: Der Besitzer hat das Tier am Samstag an der Straße „Am Sternbusch“, im Bereich des Waldhügels, wieder eingefangen. Das teilte die Polizei mit. Insgesamt zehn Rinder waren von einem Bauernhof in Catenhorn ausgebrochen und tauchten in verschiedenen Stadtteilen wieder auf – unter anderem am Bahnhof Rheine, was auch Zugverspätungen mit sich brachte. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/entlaufene-rinder-in-rheine-alle-wieder-da-289762.html