Empfehlung - „Emsgalerie“ in Rheine zählt fünf Millionen Besucher

mas Rheine. Projektentwickler und Investor Hermann Klaas zieht eine positive Bilanz: „Der Erfolg der Mieter übertrifft die Erwartungen nachhaltig.“ Die „Emsgalerie“ sei ein Kundenmagnet, betont auch Geschäftsführer Manfred Janssen. Mit Eröffnung sei die Kundenfrequenz in der City wieder deutlich angestiegen. Kunden, die Rheine in den vergangenen Jahren an das Umland verloren habe, kämen wieder in die City zurück. Die Rheinenser shoppten wieder lieber zu Hause, das Umland komme wieder gerne in die Stadt. Deutlichstes Beispiel sei die Münsterstraße, wo die Passantenfrequenz „um ein Vielfaches“ angestiegen sei. An den Kassen würden zudem Besucher aus den Niederlanden, dem Ruhrgebiet und Ostwestfalen registriert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/emsgalerie-in-rheine-zaehlt-fuenf-millionen-besucher-208939.html