/ Lesedauer: ca. 3min Einblick in Arbeit des Mathias-Spitals

Was geschieht hinter den Kulissen des Mathias-Spitals in Rheine? Wie versuchen Pflegepersonal, Ärzte und Verwaltung sich auf die kommende Herausforderung durch das Corona-Virus vorzubereiten? Der ärztliche Direktor gibt Einblicke in einem Video-Tagebuch.