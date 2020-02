Empfehlung - Ein Abend voller Livemusik in Rheine

Rheine Wenn in den Kneipen der Innenstadt von Rheine Livemusik aus allen Ecken erklingt und die Stadt voller Partywilliger ist, dann kann es nur an einem liegen: It’s Honky Tonk Time! Am 21. März ist das in Rheine wieder der Fall. Die Gäste können sich auf einen Abend voller Musik aus unterschiedlichen Sparten freuen. Der offizielle Vorverkauf startet am 24. Februar für 14 Euro bei der Geschäftsstelle der Münsterländischen Volkszeitung, bei Rheine.Tourismus.Veranstaltungen, in allen bekannten Vorverkaufsstellen und in allen teilnehmenden Honky-Tonk-Lokalen. An der Abendkasse kostet der Eintritt 16 Euro. Online-Tickets gibt es bis zum 20. März, 12 Uhr, auf www.honky-tonk.de zum Herunterladen. Für Sparfüchse gibt es noch für kurze Zeit folgende Aktion: Honky-Tonk-Fans können das Bändchen für nur zwölf Euro noch bis zum 23. Februar im Café Extrablatt kaufen; die Auflage ist limitiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/ein-abend-voller-livemusik-in-rheine-344103.html