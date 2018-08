Empfehlung - Ehepaar stirbt in Raesfeld bei Kollision mit Lastwagen

Raesfeld Ein Ehepaar hat den Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen im Kreis Borken nicht überlebt. Der 30 Jahre alte Autofahrer aus Dorsten war am Mittwoch am Ortsausgang von Raesfeld-Erle aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er mit dem Laster eines 27-Jährigen zusammen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/ehepaar-stirbt-in-raesfeld-bei-kollision-mit-lastwagen-245922.html