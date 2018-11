Ebay stoppt vorerst Lindenberg-Auktion

Gronau Vorzeitiges Auktionsende: „Bärte ohne Grenzen“, ein Team des Prostata-Zentrums NordWest aus Gronau, wollte für die internationale Stiftung „Movember“ ab dem 14. November eigentlich ein Bild von Panikrocker Udo Lindenberg bei Ebay versteigern (die GN berichteten). Der Erlös sollte an „Movember“ gehen, die Stiftung widmet sich seit Jahren der Gesundheit von Männern, dazu zählen Themen wie Prostata- und Hodenkrebs sowie psychische Probleme und Suizidprävention. „Leider hat Ebay wegen Sicherheitsbedenken die Auktion (vorübergehend) gesperrt. Das ist sehr schade, denn wir standen am Samstagabend bei 5.555 Euro und müssen jetzt neu anfangen“, teilt Bärte ohne Grenzen auf ihrer Facebookseite mit. Bis die Auktion wieder läuft, dauere es noch ein wenig. „Die bisherigen Bieter werden von Ebay per Mail informiert. Wenn ihr dabei wart, schaut bitte eure Mails durch“, rät das Team aus Gronau. fsu