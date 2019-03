Diesel soll Schutzschicht in Kavernen in Gronau-Epe bilden

In den Kavernen unter dem Amtsvenn in Gronau-Epe wird Erdgas, Helium und auch Erdöl in großen Mengen gelagert. Das ist bekannt – spätestens seit dem Ölaustritt 2014. In allen Salzkavernen kommt noch ein weiteres Erdölprodukt zum Einsatz: Diesel.