Empfehlung - Die Region freut sich auf das Honky-Tonk-Festival Rheine

Rheine Damit es für einen ganzen Abend nicht langweilig wird, gibt es eine grandiose Auswahl an Bands, die gefeiert werden wollen: Im Hypothalamus gehen die Spots für die beste 90s-Party an. Die Gogorillas vereinen die besten Songs aus diesem Jahrzehnt in ihrem Programm und bringen einen für die 1990er-Jahre typischen Mix aus Rock/Crossover/HipHop auf die Bühne. Wer hier nicht feiert, ist selbst schuld. Eine der Bands, die nicht viel Anlauf brauchen, um die Massen in Stimmung zu bringen, sind die Juicy Fruits. Geballte Männerpower, Gitarre, Bass und Schlagzeug gemixt mit ordentlich Rock’n’Roll und jede Menge Spaß beim performen – damit überzeugen sie schon seit Jahren das Honky-Tonk-Publikum. Von den Beatles, Rolling Stones, Marius Müller-Westernhagen, Status Quo, Carl Perkins, Spider Murphy Gang, Extrabreit, Die Ärzte, CCR, Robert Palmer, Sweet, Brian Adams, Eric Clapton, Tom Petty, Bill Haley, Achim Reichel, J.Geils Band, Golden Earring, T-Rex, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry oder Pur bekommt man all das geboten, was man schon lange nicht mehr gehört hat – im Bolero am Heiliggeistplatz 7.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/die-region-freut-sich-auf-das-honky-tonk-festival-rheine--342854.html