David Kebekus mit „Aha? Egal.“ in der Rheiner Stadthalle

Rheine Der Stand-up-Comedian David Kebekus ist am Samstag, 7. März, 20 Uhr, in der Stadthalle Rheine, Humboldtplatz 10, zu Gast. Humorvoll und selbstironisch beschreibt der kleine Bruder von Entertainerin Carolin Kebekus in seinem Programm „Aha? Egal.“ wie sich sein Leben nach seiner wenig zielstrebigen Studentenzeit verändert hat. Er seziert sein eigenes Versagen und spart dabei nicht mit Schadenfreude – über sich selbst und andere. Tickets gibt es für 18.30 Euro bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.