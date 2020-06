Das GOP Varieté-Theater Münster spielt wieder ab 2. Juli

Münster Das GOP Varieté-Theater Münster startet seinen Spielbetrieb ab Donnerstag, 2. Juli, mit der Weltpremiere der Show „WunderBar“.

„Selbstverständlich haben bei der Wiederaufnahme unseres Spielbetriebs die Gesundheit und Sicherheit unserer Besucher sowie natürlich auch unserer Mitarbeiter und Künstler oberste Priorität. Daher haben wir ein umfangreiches Sicherheits- und Hygiene-Konzept entwickelt, das bei der lokalen Politik wie auch im Landtag viel Lob erhalten hat“, erklärt Hamid R. Reghat, der Direktor des GOP Münster. So sehen die Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen neben dem regelmäßigen Reinigen und Desinfizieren von Oberflächen (inklusive der Speise- und Getränkekarten) beispielsweise eine reduzierte Anzahl an Sitzplätzen sowie zum Teil zusätzliche Trennwände als Spuck- und Niesschutz vor. Um Menschenansammlungen im Foyer zu verhindern, wird es neben einem kontrollierten Einlass auch einen kontrollierten, tischweisen Auslass geben. Die Garderobe bleibt geschlossen, um auch hier Menschenansammlungen zu vermeiden. Das GOP Personal trägt Nasen- und Mundschutz und selbstverständlich werden die sanitären Einrichtungen noch häufiger als sonst schon gereinigt und desinfiziert. Bei der Bezahlung liegt der Schwerpunkt auf kontaktlosen Zahlungsmöglichkeiten.

„Trotz dieser besonderen Umstände können wir unseren Gästen versichern, dass sie einmal mehr einen wunderbaren Showbesuch im GOP Münster erleben werden, der nach der Zeit des Lockdowns den langer-sehnten Urlaub vom Alltag bringt“, bekräftigt Hamid R. Reghat. Da passt es doch perfekt, dass die erste Show nach dem Lockdown „WunderBar“ heißt: Die „WunderBar“ ist ein Ort der Begegnung kühner Artisten und Illusionisten. Mit ihrem Können las-sen sie Wundervolles entstehen. Hier trifft der Bartender auf die Femme Fatale, der starke Mann auf die zarte Tänzerin. Und über allem liegen Musik und eine Stimme mit Gänsehautpotenzial. „WunderBar“ ist eine Varieté-Show für die ganze Familie, an der Jung und Alt gleichermaßen ihre Freude haben, bringt sie doch das Publikum zum oftmals ungläubigen Staunen und herzhaften Lachen. Übrigens: Als besonderes Bonbon und Dankeschön an die kleinen Gäste, dass sie so tapfer die allgegenwärtigen Corona-Einschränkungen ertragen haben und ertragen, gilt das Ferienspecial „Kids für nix“, bei dem ein Kind bis 14 Jahren in Begleitung eines vollzahlenden Erwachsenen freien Eintritt in die Abendshows hat, vom 2. Juli bis zum Ende der Herbstferien am 25. Oktober.

„WunderBar“-Showtime ist von Donnerstag bis Sonntag. Informationen und Buchungen erfolgen von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr über die GOP Tickethotline 0251 4909090 oder im Internet auf www.variete.de.