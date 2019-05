Comedy-Führung durch das Gronauer rock‘n‘popmuseum

Gronau Rock- und Popgeschichte unterhaltsam erleben – diese Chance bietet sich Interessierten am Freitag, 7. Juni, im rock‘n‘popmuseum Gronau. Ab 19 Uhr will Otto Lohle, der im echten Leben Mitarbeiter beim Kulturbüro Gronau ist, in der Rolle des kauzigen Museumsführers Tönne Speckmann durch die Musikausstellung führen. Im Gepäck hat er dabei allerhand Wissenswertes zu den Stars des Museums – auf Plattdeutsch, versteht sich. Ausklingen soll der Abend im Café Backstage. Informationen zur Führung gibt es online auf www.rock-popmuseum.ticketfritz.de.