Busse statt Bahnen zwischen Rheine und Münster

Rheine. Auf der Bahnstrecke von Rheine nach Münster gibt es vom 6. bis 20. November eine große Gleisbaustelle. Deswegen ändert sich der Fahrplan im Nah- und Fernverkehr, wie die Westfalenbahn mitteilte. Außerdem kommt es in der Zeit zu Zugausfällen und Fahrgäste müssen zwischen Rheine und Reckenfeld Busse statt Bahnen nehmen.

Züge der Linie RE 7, Rhein-Münsterland-Express von Rheine nach Krefeld, beginnen und enden in Greven. Für den gesperrten Streckenabschnitt von und nach Rheine müssen sich Passagiere auf Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen einstellen.

Die Linien RE 15 von Emden nach Münster und die Linie RB 65 von Münster nach Rheine fahren nach einem geänderten Fahrplan. Auf beiden Strecken müssen Fahrgäste ebenfalls wegen des gesperrten Teilstücks mit dem Bus fahren. Wer mit der Linie RE 15 in Richtung Emden unterwegs ist, muss zusätzlich mit bis zu 25 Minuten Verspätung rechnen. Ein Anschluss an die Fähre nach Borkum ist in dem Zeitraum somit nicht gegeben, weist die Westfalenbahn hin. Reisende mit Ziel Insel Borkum wird empfohlen, frühere Verbindungen in Anspruch zu nehmen.

Die Haltestellen der Ersatzbusse liegen nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhofsvorplätzen, aber zumindest in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof. Die Ersatzhaltestellen sind mit dem Hinweis „Ersatz“ ausgewiesen. Eine Fahrradmitnahme in den Bussen ist nur eingeschränkt möglich. Bei den Ersatzbussen handelt es sich um rollstuhlgeeignete Niederflurbusse.

Der Fernverkehr der Deutschen Bahn kann die Baustelle auf der Strecke eingleisig passieren. Ein Bahnsprecher teilte auf GN-Nachfrage mit, dass die dort verkehrenden Intercitys zwischen 10 und 15 Minuten verspätet sein werden.

Die Fahrplanänderungen sollen in den Online-Auskunftssystemen und spätestens am Freitag auf der Internetseite der Westfalenbahn veröffentlicht werden. Außerdem soll es an den Bahnsteigen Aushänge geben.