Empfehlung - Brandstiftung in Gronau: Politisch motivierter Hintergrund?

Gronau Wegen der zeitlichen Nähe zwischen dem Brand und der am Tag zuvor publizierten Anmietung der Bürgerhalle in Gronau durch die AfD für eine Veranstaltung am 16. März „ist ein politisch motivierter Hintergrund nicht auszuschließen“, teilt die Polizei am Mittwochnachmittag mit. Wie in solchen Fällen üblich, hat die Abteilung Staatsschutz beim Polizeipräsidium Münster die weiteren Ermittlungen übernommen. Das berichten die Westfälischen Nachrichten in Gronau. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/westfalen/brandstiftung-in-gronau-politisch-motivierter-hintergrund-345722.html