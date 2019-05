Bombenentschärfung am Münsteraner Hauptbahnhof

Münster In der Nähe des Hauptbahnhofs in Münster ist am Mittwochnachmittag auf der Baustelle am Bremer Platz eine amerikanische 125-Kilogramm-Bombe gefunden worden. Experten entschärften den Blindgänger gegen 18 Uhr ohne Probleme, teilen die Westfälischen Nachrichten mit. Es wurde ein Evakuierungsradius von etwa 200 Metern eingerichtet. Laut Feuerwehr Münster mussten um die 1000 Bewohner aus ihren Wohnungen raus. Der Zugverkehr wurde gegen 17.15 Uhr eingestellt.